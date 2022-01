Amazon представи първия трейлър на сериала, базиран на вселената на "Властелинът на пръстените". Проектът, чието пускане на пазара е планирано за 2 септември, се нарича "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

В тийзъра можете да чуете историята за произхода на 20-те пръстена на властта, които били дадени на представители на различните народи, населяващи Средната земя.

Новият сериал, снимките на втория сезон на който се подготвят, ще се фокусира върху събитията, предшестващи оригиналната трилогия, режисирана от Питър Джаксън. Представителите на Amazon Prime обаче пазят в тайна основните сюжетни линии на сериала.

Нови епизоди ще се публикуват всяка седмица в стрийминг платформата Amazon Prime Video, която е достъпна за зрители в над 240 държави.