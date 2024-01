Новият мъж в живота на певицата след драматичната й раздяла с Кубрат Пулев разбуни духовете

В последните седмици Андреа прикова отново вниманието с мъжа до себе си, който се оказа турска музикална звезда. Става дума за акьора Емре Йозмен, с когото фолкпевицата неведнъж бе в опасна близост.

И след като сюжетните линии, че това е новият мъж в живота на певицата след драматичната й раздяла с Кубрат Пулев, буквално заваляха като из ведро в публичното пространство, ето, че вече става ясно кой е мъжът до Андреа.

Йозмен наскоро разбуни духовете сред последователите на певицата, като заяви, че ще вземе участие в най-новия музикален проект на изпълнителката, която се обръща към англоезичната аудитория с песента "Miss me when I'm gone".

Емре е добре познат на турската аудитория заради своите роли в редица популярни сериали и филми. Неговото присъствие в клипа добавя допълнителен интерес и мистерия около проекта. Самата песен е създадена от Global Records, компанията, която стои зад някои от най-успешните и прогресивни изпълнители в Румъния, като Инна, Антония и Минели.

Заснемането на клипа се проведе в Истанбул, което добавя екзотичен отпечатък на визуалната страна на проекта. А интереса към него е огромен, особено с оглед на факта, че премиерата на песента е насрочена за 23 януари – денят, в който Андреа ще празнува и своя 38-и рожден ден.

Очаква се събитието да бъде проследено в реално време чрез платформите TikTok и Instagram, където самата изпълнителка ще сподели лични моменти от празненството, пише "Телеграф".

Любопитна подробност е, че Андреа е не само лицето на песента, но взима активно участие и в процеса по създаването ѝ, като продуцент на своя музикален проект.

Видеото към "Miss me when I'm gone" ще бъде качено в официалния YouTube канал - Andrea Production, в 20:00 часа в деня на премиерата, пише show.blitz.bg.