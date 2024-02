Стотици пяха Dancing Queen със сръбската АВВА

Час и половина над 500 меломани от всички възрасти пяха с пълно гърло най-големите хитове на ABBA. Събитието, което пренесе публиката в 70-те години на миналия век, се състоя в зала С.И.Л.А. На ​гастрол в града под тепетата бяха сръбските музиканти от "ABBA Real Band", които останаха без думи от кеф в резултат на обратната връзка с публиката.

Обичаният състав излезе в бели костюми ​- копие на онези, с които знаменитата шведска група пя на австралийското си турне през 1977 година. Вечерта се превърна в пътуване във времето, след като сръбската ABBA подкара хит след хит - Waterloo, Mamma Mia, Fernando, The Winner Takes It All, SOS. В залата нямаше човек, който да не си припява песните и да не демонстрира танцови умения. Настроението достигна краен предел, когато прозвуча Dancing Queen, може би най-известната песен на ABBA.

Меломаните не искаха да повярват, че концертът свършва, и повикаха обратно групата на сцената на бис. И бяха наградени с още 10 минути шоу и две златни парчета. Шеметното пътешествието до 70-те завърши с Chiquitita.

Още на влизане в залата организаторите накараха всички зрители да се почувстват много специални, посрещайки ги с чаша пенливо вино. Имаше и още изненади. Фен на Ботев спечели фланелка на нападателя на "жълто-черните" Ивелин Попов. Запалянкото танцуваше през цялото време на любимите си песни. Накрая чрез томбола фенът бе повикан на сцената да си получи наградата. Той се зарадва много на подаръка и гордо позира с фланелката. Златно бижу пък имаше за дама от публиката.