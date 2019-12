Шведската поп звезда Мари Фредриксон починана 61 години след дълга битка с тумор в мозъка.



Тя бе известна като едната половина от поп рок дуото Roxette, което пусна редица хитове, сред които It Must Have Been Love и Listen To Your Heart.



При това, във вече далечната 1994 година тайна вражда е тресяла дуото, когато Мари не е поканила половинката сиот дуета Пер Гесле на сватбата си.

Певицата избрала да се кани Гесле и съпругата му Аса на сватбата си с Микаел Болиос през май 1994 година, защото празненството било само за най-близките членове на семейството.Решението ѝ тогава породи редица спекулации, че дуетът се разпад, защото Пер и съпругата му били много обидени от решението на Мари.Пишейки в своята автобиография "Любовта към живота", Мари споделя: "Някои от нашите приятели се почувстаха изключени и бяха разочаровани. Днес аз разбирам, че, например, Пер и аса са били наранени.Аз обаче не виждам нещата по този начин. Исках само сватбата да е лична. Тогава си мислех, че това е важно".В крайна сметка Роксет не се разпадат. Вместо това дуетът издава редица албуми, включително Have a Nice Day през 1999 година и най-скорошния Good Karma през 2016 година.Мари се запознава със съпруга си Мик по време на австралийската част на турнето Join the Joyride! tour, когато той е свирел на клавири.Говорейки за връзката им, тя веднъж разкрива: "Ако не се бяхме срещнали, нямаше да мога да продължа да бъдат част от Роксет още дълго"."Не издържах личната страна на живота по време на турнетата. Постоянно висях по баровете, пиех твърде много. Бях тъжна почти през цялото време. Имах проблеми с пресата.Винаги трябваше да съм добра и да казвам правилните неща, винаги трябваше да съм на разположение на всички, винаги трябваше да се усмихван насила и да бъда щастлива", разкрива още Мари.