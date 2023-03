Ще си имаме нов "милионер" в "Стани богат" като в западните версии

68-годишен роден журналист ще повтори историята на първия в света играч, спечелил голямата награда в световния формат „Who Wants to Be a Millionaire”.

Това ще се случи съвсем скоро в ефира на bTV, пише "Хотнюз". Българинът, който е доказано име, с дългогодишна кариера в БНР и други медии, ще стигне до заветния последен въпрос, който може да му донесе 100 000 лв.

А преди да стигне до него, той ще трябва да премери сили с Данте и архитектурните шедьоври на Париж. Първият в света участник, спечелил голямата награда е американецът Джон Карпентър.

По време на участието си той е на 31 години. По време на играта Джон минава с лекота през всички въпроси в играта, а последният, който гласи „Кой американски президент участва в телевизионния сериал „Laugh-In“? . Карпентър, който до финала не е ползвал своите жокери, решава да се обади на баща си. Водещият Риджъс Филбин се свърза с бащата на Джон, запознава го с правилата, а в студиото цари невиждано напрежение.

Вместо да прочете въпроса и отговорите, Карпентър казва на баща си, че в момента играе за наградата от 1 милион и знае отговора, след което линията прекъсва. Играчът маркира отговор – Ричард Никсън, който е и верният отговор. Когато коментира играта си Карпентър споделя, че е използвал поне един от жокерите си, защото нямало да изглежда добре, ако не го направи. До този момент в България 2 души са стигали до последният въпрос, пише show.blitz.bg.