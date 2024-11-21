"Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя Деси с усмивка

Дългогодишната водеща на "Преди обед" Деси Стоянова скочи с парашут! Събитието бе споделено с последователите й в социалните мрежи, където тя публикува видео от емоционалния момент.

"Отдавна исках отново да скоча с парашут и след три провалени заради лошо време уговорки, най-сетне се случи. Велико!", споделя Стоянова в своята публикация, пише bgdnes.bg.

Този адреналинов опит е част от подаръците, които тя получи от колегите си по случай напускането ѝ на предаването. Благодарна за жеста, Деси не пропусна да изрази своята благодарност към тях. "Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя тя с усмивка.