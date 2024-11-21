След три провалени опита: Деси Стоянова направи немислимото ВИДЕО
- 15:35, 21.11.2024
- 15:37, 21.11.2024
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"Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя Деси с усмивка
Дългогодишната водеща на "Преди обед" Деси Стоянова скочи с парашут! Събитието бе споделено с последователите й в социалните мрежи, където тя публикува видео от емоционалния момент.
"Отдавна исках отново да скоча с парашут и след три провалени заради лошо време уговорки, най-сетне се случи. Велико!", споделя Стоянова в своята публикация, пише bgdnes.bg.
Този адреналинов опит е част от подаръците, които тя получи от колегите си по случай напускането ѝ на предаването. Благодарна за жеста, Деси не пропусна да изрази своята благодарност към тях. "Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя тя с усмивка.