Откакто проби в Холивуд, Джерард Бътлър си е изградил репутацията на любимец на жените.

Сред дамите, които са падали жертва на чара на актьора, са Дженифър Анистън, американската риалити звезда Бранди Гланвил, британският супермодел Наоми Кембъл и румънската красавица Мадалина Гена, която имаше връзка и с българския тенисист Григор Димитров.

Наскоро 54-годишният шотландски актьор беше забелязан с модела на Sports Illustrated Пени Лейн, която е 25 години по-млада от него, а размяната на ласки помежду им ясно показали, че двамата имат връзка.

Това не е първата връзка със сериозна разлика във възрастта, в която се впуска Джерард. Точно като колегата си Леонардо ди Каприо, и Бътлър често се хваща с дами, които са доста по-млади от него, пише dir.bg.

Пени е първата дама, с която актьорът се появява публично, след края на деветгодишната си любов с интериорния дизайнер Морган Браун, с която беше забелязан за последно през януари миналата година.

Пени е модел на Sports Illustrated, като кариерата ѝ започва, когато е на 16-годишна възраст. Когато не дефилира и не снима рекламни кампании, красавицата се отдава на дейности на открито и на екстремни спортове като шофиране на състезателни коли и плуване. Тя също така се изявява и като актриса и имаше малка роля във франчайза на "Лигата на справедливостта".

