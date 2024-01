След години затишие: Джъстин Тимбърлейк се завръща ВИДЕО

Принцът на поп музиката Джъстин Тимбърлейк се завръща с нов сингъл, озаглавен “Selfish”, който е част от предстоящия шести албум на легендарния артист. Проектът “Everything I Thought It Was” ще бъде официално на пазара на 15-и март.

Носителят на 10 награди GRAMMY „подгряваше“ феновете си в социалните мрежи през последните дни за това, което предстои. Тимбърлейк сподели откъс от баладата, която е в мелодично средно темпо, във видеоклип в Instagram заедно с кадри от репетициите преди концерта му в The Orpheum в Мемфис, Тенеси, пише fakti.bg. Там той изнесе специално шоу в петък вечер пред тесен кръг фенове.

“Everything I Thought It Was” е първият солов проект на 42-годишния артист от 6 години насам. Той издаде петия си студиен албум “Man of the Woods“ на 2 февруари 2018 г. От колекцията Джъстин пусна четири сингъла: "Filthy", "Supplies", "Say Something" и "Man of the Woods". През септември 2023 г. Джъстин Тимбърлейк реализира и първата си песен от повече от 20 години насам с *NSYNC, когато групата се събра отново за записа на "Better Place" за филма „Trolls Band Together“.