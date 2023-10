След 20 години! NSYNC се събраха и издадоха песен

Една от най-успешните бойбанди от края на 90-те на миналия век - NSYNC, издаде първата си нова съвместна песен от 20 години, предаде Ройтерс. Парчето, озаглавено "Better Place", е включено в саундтрака на анимационния филм "Тролчета: Бандата се събира".

"Better Place" е първата нова песен, върху която Джъстин Тимбърлейк, Джей Си Шазей, Крис Къркпатрик, Джоуи Фатоун и Ланс Бас работят заедно, откакто момчешка група от САЩ издаде последния си студиен албум "Celebrity" през 2001 г., пише още БТА.

Тимбърлейк, който озвучава героя Бранч във филмовата поредица "Тролчета", сподели видео на квинтета в звукозаписното студио, където работи върху песента.

Певецът, който оглави класациите с "Can't Stop The Feeling!" - водещия сингъл от саундтрака на анимационния филм "Тролчета" от 2016 г., е изпълнителен продуцент и автор и изпълнител на нова музика в саундтрака на "Тролчета: Бандата се събира". Третият филм от анимационната поредица излиза на екран следващия месец.

В публикация в Инстаграм Ланс Бас описва "Better Place" като "любовно писмо" до всички фенове с благодарност за невероятната им подкрепа и безрезервната им вяра, че "това ще се случи отново". Обръщайки се към колегите си от групата, Бас добавя: "Тази песен е доказателство за нашата връзка и аз съм преизпълнен с благодарност за пътуването, което споделяхме, и за това, което предстои".

Основана през 1995 г. в Орландо, Флорида, група "NSYNC" спечели легиони фенове с песни като "I Want You Back", "Tearin' Up My Heart" и "Bye Bye Bye". През 2002 г. формацията преустанови дейността си и в крайна сметка се разпадна, а Джъстин Тимбърлейк направи успешна солова кариера.

За последен път групата пя заедно на сцена през 2013 г. на церемонията по връчването на видео музикалните награди на MTV (VMA).

Преди две седмици "NSYNC" се събраха отново на същите награди, където връчиха отличие на музикалната звезда Тейлър Суифт.