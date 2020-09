Фолк дивата Андреа за пореден път скандализира социалните мрежи.

Бившата половинка на Кубрат Пулев се пусна от плаж в Тайланд с червена рокля, която не скри почти нищо от тялото й.

Певицата реши да гарнира палавата си визия и безкрайно дълбоко деколте с цитат на Толстой.

Блондинката, която в момента отмаря в Пукет, Тайланд, се пусна по червена прозрачна рокля с деколте, което стигаше до пъпа.

"If you want to be happy, be" ("Ако искаш да си щастлив, бъди") е написала тя към снимката, естествено без да пропуска да добави, че думите принадлежат на големия писател Лев Толстой.

Припомняме, че пищната певица преди време се раздели окончателно с изгората си Кубрат Пулев.

Изпълнителката явно се опитва да покаже, че напук на цялата драма в живота си, вече се е съвзела от ситуацията и е готова да радва феновете си.