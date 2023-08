Титлата НRН (негово кралско височество) на принц Хари е премахната от заглавната страница на уебсайта на кралското семейство. Това се случва три години след като титлата на Меган също беше премахната - тогава двойката заживя в Лос Анджелис и настъпи така наречения "Мегзит".

Съгласно условията на споразумението, сключено през 2020 г., дворецът заяви, че Хари и Меган Маркъл могат да запазят титлите си, но няма да им бъде позволено да ги използват, след като се оттеглят като висши кралски особи.

Независимо от това, през последните три години, в кралския уебсайт Хари беше споменаван погрешно, като поставяха титлата HRH пред името му. От петък насам името на Хари се споменава в уебсайта на кралското семейство без титла, съобщи DailyMail.





Междувременно множество грешки на уебсайта бяха поправени. Официално Бъкингамският дворец лиши Меган Маркъл от титлата кралско височество преди три години. Въпреки това, името на Маркъл остана в някои раздели на кралския уебсайт. В страницата, която съдържа подробна информация за произхода и задълженията на висшите членове на кралското семейство, Меган е наричана "херцогинята", вместо "Нейно кралско височество". Подробностите за образованието, кариерата и кралските ангажименти на херцогинята на Съсекс са преместени от страницата "за нея" в раздела с биографията на Маркъл. Филантропските дейности, с които се занимава Меган са преместени в частта "Благотворителна дейност".

"Уебсайтът се актуализира редовно, за да отразява работата на членовете на кралското семейство", каза един от говорителите на Бъкингамския дворец.

