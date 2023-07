Хиляди автомобили блокираха пътищата към чирпанското село Могилово, в което за трета поредна година започна "Midalidare Rock In The Wine Valley" миналия ден.

Около 15 000 души посетиха първата вечер на тридневния рок фестивал в Мидалидаре, който се налага като едно от най-успешните събития по рода си на Балканския полуостров.

В 23,15 ч. под светлините на огромната сцена излезнаха легендарните Scorpions. Рок динозаврите бяха в състав Клаус Майне (вокали), Рудолф Шенкер (китари), Матиас Ябс (китари), Павел Мончивода (бас), Мики Дий (барабани) и показаха защо са една от най-влиятелните групи в света.

Феновете чуха песни от актуалния последен албум "Rock Believer" (2022), преплетени с вечни класики като "Bad Boys Running Wild", "Big City Nights", "Rock You Like A Hurricane", "Blackout", "Send Me An Angel", "Wind of Change" и "Still Loving You".

Малките почитатели дошли с родителите си безплатно, разбира се на фестивала спяха по тревата въпреки бруталния шум от музиката.

Снимки Георги Давчев