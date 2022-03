Щерката на Ванко 1 готви сензационна промяна, вижте я

Щерката на Ванко 1 Ивана Главчева готви голяма промяна в живота си. Това обяви самата тя с пост в социалните мрежи, който гласи "Something new is coming..." (Нещо ново се задава).

Запознати коментират, че красавицата ще става бизнесдама и се кани да създаде собствен бранд. Тайна обаче остава в каква насока ще се развива амбициозната брюнетка. Снимката, която дъщерята на най-известния рапър от 90-те години е публикувала, също намеква за голяма промяна и сериозни намерения.

Обикновено Ивана позира в предизвикателна секси поза. Този път обаче тя се държи коренно различно, вероятно търсейки нов имидж. Славещата се като мъжемелачка хубавица за последно позира с влогъра Андон до себе си.