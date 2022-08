Фики Стораро не е типичен представител на попфолк жанра, защото никога не е залагал на скандали, бързи коли, много жени и т.н. Големият син на Тони Стораро е семеен, с две деца, работи и избягва честите прояви в социалните мрежи. Е, Фики наруши мълчанието и то по един доста приятен повод – посвети татус на дъщеря си. Снимката е от стори на певеца, а по-късно той сподели и какво пише на нея. „No one in this world can love a girl more than her father“, гласи текстът върху лявата ръка на Фики.



Или в превод - "Никой не обича едно момиче на този свят като баща му". По принцип лятото не е най-подходящият сезон за нови татуси, но явно Фики просто не е издържал, отбелязва vbox7.

Твърде вероятно е изпълнителят да се е татуирал и по повод наближаващия първи рожден ден на дъщеря си Еслем, която се роди на 21 август миналата година. Радостта в семейството беше голяма, тъй като това е първото момиченце Стораро.