Ще се изправи ли Скалата срещу Супермен

Миналата седмица Дуейн Джонсън зарадва всички си фенове с новината, че ще има самостоятелен филм за Black Adam. За това се говореше от години, но всичко си оставаше в сферата на догадките.

Хубавото е, че вече има насрочена премиерна дата - 22.12.2021 г., което означава, че снимките трябва да започнат към края на 2020 г.

Разбира се, много е рано, за да знаем каквото и да било около сюжета, но се предполага, че филмът ще разкаже историята на Black Adam по подобие на "Шазам!".

Източници на We Got This Covered обаче твърдят, че ще има и втори филм и в него героят на Дуейн Джонсън ще се изправи срещу... Супермен.

Според тях, причината криптонецът да бъде пазен за втория филм е, че в първия основният опонент на Black Adam ще бъде Hawkman.

Евентуална среща между героя на Скалата и Шазам пък ще има в "Шазам 3". Към момента всичко това звучи доста конспиративно, но замисълът ни допада. Нищо чудно в ролята на Супермен пък да видим отново Хенри Кавил. В свое интервю той вече каза, че не се е отказал от нея.

А и не бива да забравяме, че е представляван от 7 Buck Productions, компанията на Джонсън, както и че двамата имат един и същи треньор - Дейв Риензи.

lifestyle.bg