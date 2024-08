Принцеса Кейт се появява за първи път пред публика от повече от месец.

Тя бе забелязана да отива на църква в понеделник сутринта. Тази поява е една от редките ,на които е виждана, след като бе диагностицирана с рак.

42-годишната кралска особа направи първата си публична поява от повече от месец, когато излезе със семейството си за неделната служба в Crathie Church, в Абърдийншир, Шотландия .

От снимките ѝ тази сутрин се вижда, че тя не е загубила позитивизма си и се усмихва от предната седалка на автомобила им. Кейт бе придружена от съпруга си - принц Уилям, като лично той шофираше роувъра, пише The Sun.

