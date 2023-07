Гласовитите дами обсипаха с мили думи музиканта.

По повод 53-тата годишнина на музикалния големец Живко Петров любимите блондинки на България постнаха трогателни пожелания в нета.

"Честит рожден ден, скъпи Животворец! Обичам те безкрайно", написа джаз сладураната Хилда Казасян, а примата на БГ естрадата Лили Иванова честити повода с думите: "Скъпи Живко Петров, честит рожден ден! От цялото си сърце ти пожелавам много, много здраве, много, много щастие и много, много успехи! Очаквам с нетърпение нова песен".

Живко се отблагодари на колежките си с: "Благодаря от сърце за уважението и приятелството". Само преди месец Петров представи най-новия си албум "On the way", пише България днес.