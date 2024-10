Имението "Дъмфрис хаус" в Шотландия предлага на посетителите възможност да се насладят на пиршество от 18-и век в любимата стая на крал Чарлз Трети, предаде ДПА.

По време на престоя си там Чарлз Трети се храни предимно в Розовата трапезария. Неговата благотворителна организация The King's Foundation дава възможност на гражданите да се насладят на тристепенна частна вечеря, автентична за 18-и век и поднесена в кралската стая.

I believe my heart almost stopped. Moon tartan fabric dressings & a majestically crimson pleated & gathered canopy on a four-posted bed at Dumfries House - https://t.co/5IOt3iFepE.#classicinterior #traditionalhomedecor pic.twitter.com/MdcoRbTp65