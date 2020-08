Шокираща смърт разтърси Ники Кънчев

Новината за шокираща смърт разтърси бившият мистър "Стани богат" Ники Кънчев. За това споделя самият той в страницата си в социалната мрежа.

Любимото лице от малкия екран е опечалено от вестта за смъртта на Чадуик Босман. Ето какво пише дългогодишният водещ на "Стани богат" и "Биг брадър":



"Нов шок!

Сега научавам, че Смъртта се е оказала по-силна и от Безстрашния крал на Уаканда Чадуик Босман!

Ужас!

Само на 43!!!

И четири години се е борил с рака!!!

Влезе в “Get On Up” невероятно в кожата Джеймс Браун, по-добре от самия Джеймс! После в серия от филми защитаваше достойнството на тъмнокожите. “42” беше перфектно доказателство, че не цветът на кожата е определящ, а какъв човек и характер си

Гледайте задължително и “21 bridges” и “Message from the king”, където Чад играе меко и твърдо, интелигентно и брутално!

Не съм вярвал, че ще го кажа и напиша:

Сбогом на Черната пантера!

Ах този Танос..."