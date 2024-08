Световноизвестната американска актриса Шарън Стоун, станала знаменитост с продукцията "Първичен инстинкт", дойде в елитния турски курорт Бодрум, в Югозападна Турция.

Актрисата получи наградата "Международна икона", която за първи път се дава от "Златен глобус" извън САЩ, на гала церемония в най-престижния турски курорт.

Стоун, пристигна преди тяколко дни в Турция за церемонията по връчването на специалната награда "Златен глобус".

Актрисата заяви пред репортери след червения килим, че е била в Турция само веднъж преди.

Тя заявяви, че през седмицата за 2 дни е посетила много красиви места в Истанбул и е преживяла прекрасни и незабравими моменти в егейския курорт Бодрум.

Стоун продължи: „Преди не знаех, че това място е толкова красиво. Дойдох в Бодрум със страхотен екип. Много съм щастлива, че съм тук. Собствениците на хотела ме посрещнаха много добре.

Шарън Стоун, след като пристига в курорта претърпя нелеп инцидент. Тя удари лицето си в мрамора в банята на хотела, в който беше отседнала и посини окото си.

Известната актриса обясни преживяванията си във видео, което публикува в социалните мрежи:

"Знам, че се притеснявате защо съм с посинено око, така че нека ви обясня. Била съм в много хотели в много страни и в един от тях се събудих посред нощ, за да отида до тоалетната, не знаех къде се намирам и си ударих лицето в мрамора. Не, никой нищо не ми е направил. И да, добре съм!

Poor Sharon Stone has gotten a black eye before the Golden Globe event tomorrow Here she explains how she got it and that everything is fine #KeremBürsin pic.twitter.com/DW1foLEz5j