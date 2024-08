Избраникът на принцесата - Дурек Верет е духовен наставник на много холивудски звезди

Тържествата по повод сватбата на норвежката принцеса Марта Луиз и нейния американски годеник Дурек Верет, самопровъзгласил се за „шаман“, официално започнаха, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В четвъртък вечерта двойката посрещнала гостите си на парти в хотел в град Олесун. То даде началото на тридневните тържества.

