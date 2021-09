В първите кадри виждаме Кейт Бекинсейл, която палаво отхапва от резен картоф. В следващите млада жена отхапва и дъвче далеч не толкова деликатно от пържените си картофки, очевидно подигравайки се на видеото с Бекинсейл.

Профилът на Селесте Барбър в Instagram е изпълнен с клипове и снимки, които открито осмиват фотосесии и инфлуенсърски постове от знаменитости, което ѝ носи повече от 8 млн. последователи.

Шегите ѝ са незлобливи и отдалеч си личи, че всичко е с цел забавление - нещо, което Барбър умее да прави много добре.

"Искам да покажа какво е нормален човек да прави звездни неща", казва тя пред изданието "Now to Love".

Преди да се захване с пародирането на популярни личности, Барбър, която е австралийка, се опитва да пробие като актриса.

През 2005 г. получава роля в австралийския медицински сериал "All Saints", след което се появява и в комедийната телевизионна поредица "How to be Brave". Някъде там околните забелязват, че истинският талант на Селесте е да разсмива хората.

Затова следва кариера на стенд-ъп комик и редица разпродадени шоута още в първите часове от пускането на билетите. Чувството за самоирония, което Барбър не се притеснява да демонстрира, привлича публиката.

Тя умее да се шегува с всичко - с майчинството, несполучливите срещи, домакинските задължения, интимните отношения с мъжете.

В реалния живот Селесте е съпруга, майка на две деца и доведена майка на още две, и умее да превърне цялото си ежедневие в скеч.

Във видео в YouTube, в което се шегува с клиповете "Какво имам в дамската си чанта", тя не се притеснява да извади от своята куп смачкани бележки, телефон със спукан дисплей, детски играчки, изразходена козметика и тампони.

Пародиите и в Instagram обаче ѝ носят популярност и извън Австралия - занимание, което тя описва като "Правя си неподходящи снимки полугола и ги пускам онлайн".

Идеята ѝ хрумва от детинска страст, която Барбър и по-голямата ѝ сестра Оливия споделят - да гледат заедно снимки на модели по списанията и след това шеговито да позират като тях.

Един ден, докато Селесте попада на кадри на Ким Кардашиян, обляна в бебешко олио и легнала на купчина кал, се замисля как ли би изглеждала обикновена жена в тази поза.

Много скоро след това в социалните платформи се появява снимка на Барбър, обута в бабешки огромни гащи, омазана с лосион и полегнала в калта. Така успява да натрупа над 10 хил. последователи само за няколко дена.

Пред "Now to Love" тя се шегува, че е "сензация за една нощ, на която ѝ е отнело 15 години, за да се прочуе" и допълва: "Никой не изглежда по-зле на снимки от мен".

Възгледите помагат на Барбър да не гледа твърде сериозно на социалните медии и да се забавлява с всяка своя пародийна фотосесия.

Признава, че да си верен на себе си и да харесваш това, което си, без свян е най-ценното за нея.

В същото интервю Барбър обяснява, че ако някой не е добър на футбол или в рисуването, няма смисъл да се опитва тепърва да се опитва. Същият съвет следва и самата Селесте, която бързо осъзнава, че актьорството не е най-голямата ѝ стихия, но за сметка на това е дяволски добра в това да разсмива хората.

Съпругът на Бабрър я подкрепя изцяло и дори е нещо като неин личен асистент, макар че в момента тя е толкова натоварена, че ѝ се налага да си наеме съвсем истински личен асистент. Двамата се запознават в бар, в който Селесте работи за кратко, и се оказва любов от пръв поглед.

Понякога в постовете си в социалните медии тя добавя хаштага #HotHusband - Готин съпруг, бъзикайки се, че до нейните нелепи пародии мъжът ѝ изглежда още по-готин, отколкото е. Двете ѝ доведени дъщери също са верни фенки на Барбър и първия път, в който я гледат като стенд-ъп комик, даже плачат от радост и умиление.

Това, на което Селесте казва категорично "Не" и в кариерата, и в живота си, е да се променя.

"Дори и вече да съм в лъскавия свят на известните, пак съм си аз и няма да се променя, за да пасна на нечии представи", убедена е тя.

И казва в заключение, че иска само да продължава да работи и да забавлява хората, но не и да е известна, само за да е известна.