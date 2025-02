Селена Гомес пусна дует с годеника си Бени Бланко ВИДЕО

Селена Гомес зарадва феновете си с изненадваща новина – нов албум е на хоризонта! Певицата и актриса обяви на 14 февруари - празника на влюбените, че заедно със своя годеник Бени Бланко работят по съвместен музикален проект, озаглавен I Said I Love You First. Това ще бъде първият албум на Гомес и Бланко като двойка и ще излезе официално на 21 март 2025 г.

Селена и Бени обявиха годежа си през декември 2024 г. след повече от година връзка. В публикация в Instagram звездата от "Само убийства в сградата" написа: „Винаги ви изненадвам. Моят НОВ албум I Said I Love You First с най-добрия ми приятел Бени Бланко излиза на 21 март.“

Актрисата, която наскоро навърши 32 години, допълни: „Първата ни песен, Scared of Loving You, вече е налична във всички стрийминг платформи. Предварителните поръчки на мърчандайз и подписани продукти от албума са вече отворени. Нямаме търпение да споделим този специален проект с вас!“

Scared of Loving You е първият сингъл от новия албум и излезе в четвъртък, придружен от визуално лирик видео. Песента е написана от Гомес, Бланко и осемкратния носител на „Грами“ Финес, който заедно с Бланко е и продуцент на парчето, пише fakti.bg.

Предстоящият албум разказва любовната история на двойката и ще даде на феновете „уникален поглед към тяхната връзка“, гласи официалното прессъобщение.

„Този албум се роди напълно естествено, като резултат от комфорта, който и двамата изпитваха, работейки заедно. Това им позволи да създадат музика, която автентично отразява техните преживявания,“ се казва в изявлението. „Той проследява цялата им история – от момента преди да се срещнат, през влюбването, до бъдещето, което им предстои.“

Още преди годежа си и предстоящия албум, двамата вече бяха музикални сътрудници. Бени Бланко беше копродуцент на две песни от албума на Гомес Revival (2015) – Kill Em with Kindness и Same Old Love. През 2019 г. двамата работиха заедно по I Can’t Get Enough, в която участват също Тайни и Джей Балвин. В клипа към песента Селена е облечена в пижама, докато Бланко се появява в костюм на гигантско плюшено мече. Последната им съвместна работа преди новия албум беше през август 2023 г. по песента Single Soon.

През януари 2024 г. Селена Гомес сподели в подкаста SmartLess, че макар да има идеи за още един албум, по-скоро би се съсредоточила върху актьорската си кариера.

„Имам усещането, че ще направя още един албум, но вероятно бих избрала актьорството“, заяви тя. „Искам да си почина, защото съм изморена. Исках да бъда актриса, а пеенето беше просто хоби, което се превърна в нещо повече.“

Само година по-късно, през януари 2025 г., Бени Бланко намекна в TikTok, че двамата с Гомес работят по нова музика.

I Said I Love You First ще бъде официално представен на 21 март 2025 г. Албумът вече може да бъде поръчан предварително, а феновете тръпнат в очакване да чуят как музиката ще разкаже любовната история на една от най-обсъжданите двойки в шоубизнеса.