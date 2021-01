„Сексът и градът“ обратно в ефира

Сексът и градът ще се завърне на екрана 17 години след излъчването на последния му епизод, потвърдиха от HBO Max.

Озаглавен "And Just Like That ...", в рестартирането ще участват три от четирите оригинални главни героини в хитовото шоу на 90-те години - Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис ще повторят ролите на Кари, Миранда и Шарлът

Ким Катрал, която участва в ролята на Саманта в оригиналното шоу, няма да се върне за рестартирания сериал.

Описана от HBO Max като "нова глава" на хитовото шоу на 90-те и началото на XXI век, поредицата ще проследи в 10 епизода Кари, Миранда и Шарлот, докато подреждат живота си след 50-те години. Снимките трябва да започнат в Ню Йорк през пролетта.

Одобрение за „прераждането” на шоуто беше дадено от HBO Max, услугата за стрийминг на WarnerMedia, стартирана миналата година.

Засега има малко подробности за потенциалните сюжетни линии, в които ще се вживеят трите актриси.

Въз основа на книгата на Кендис Бушнел, сериите за четири приятелки, живеещи в Ню Йорк, имаше премиера по HBO на 6 юни 1998 г. и продължи до 2004 г. Следващите филми бяха пуснати през 2008 и 2010., предава bnr.bg.