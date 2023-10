Съсипа ли го Бритни? Чакаме отговора на Джъстин

Как ли се чувства Джъстин Тимбърлейк на фона на шокиращия мемоар на Бритни Спиърс? Поп дивата разкри, че е направила аборт от идола.

Книгата на Бритни Спиърс определено ще бъде една от най-чаканите автобиографии на известна личност досега. Може би такъв интерес в последните години имаше единствено към откровенията на принц Хари, които излязоха на пазара в началото на годината. За да завършим подобаващо 2023-а, в края на октомври ще видим и какво Бритни има да каже на света, което досега не е споделяла.

Мемоарът The Woman in Me разкрива нечувани досега детайли за личния, професионалния и любовния живот на певицата, включително за връзката ѝ с Джъстин Тимбърлейк, настойничеството на баща ѝ, алкохолните следобеди с майка ѝ, психопатичните епизоди и много други. В една от главите се споменава, че Бритни е направила аборт, докато е била с Тимбърлейк, защото той не е искал дете. Причината – и двамата са били много млади и тепърва са започвали кариерата си в музикалния бизнес.

До този момент няма официално изявление от Джъстин по въпроса, но източник, близък до него, споделя, че изпълнителят се фокусира изцяло върху семейството си с Джесика Бийл и работата си. „Той е у дома с Джесика и децата им и се фокусира върху създаването на нова музика. Намира се в страхотен етап от живота си“, казва източникът пред списание People.

По-рано през седмицата стана ясно, че бременността на Бритни е била изненада и за двамата, но само един се е радвал за нея. Певицата пише, че е била развълнувана, защото е била силно влюбена в Тимбърлейк и се е надявала някой ден да има деца от него.

„Но Джъстин определено не беше щастлив. Той ми каза, че не сме готови да имаме дете, че сме много млади“, пише Спиърс. Тя описва аборта като едно от най-болезнените неща в целия ѝ живот.

След като Бритни и Джъстин се разделят през 2002 година, тя все пак става майка, раждайки синовете Шон Престън и Джейдън Джеймс, които са от бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн. Връзката ѝ с момчетата, които вече са съответно на 18 и 17 години обаче се разпада във времето и в момента те живеят при баща си извън Америка.

От своя страна, Тимбърлейк също намира любовта, но в лицето на Джесика Бийл. Неговият брак и опит за създаване на семейство се оказва по-успешен от този на бившата му приятелка. Изпълнителят се жени за красивата актриса през 2012 година, като двамата имат 8-годишен син Сайлъс и 3-годишен син Финиъс. Въпреки кратките проблеми преди години, съпроводени от слухове за изневяра и публично извинение от страна на Тимбърлейк, нещата в семейството му сега са спокойни.

Тимбърлейк публично се извини за отношението си към Бритни, пишейки съобщение в социалните мрежи през 2021 година. Той каза, че дълбоко съжалява за действията си, които са довели до проблем, както и за моментите, когато не се е застъпил за това, което мисли. „Искам специално да се извиня на Бритни Спиърс и Джанет Джаксън, защото ме е грижа и уважавам тези жени и знам, че се провалих“, пише още изпълнителят.