Сагата Бритни Спиърс с Тимбърлейк приключи

Преди дни Бритни Спиърс сякаш се опита да зарови томахавката с бившия си приятел Джъстин Тимбърлейк и да се извини за думите, които написа в автобиографията си The Woman in Me. Русокосата певица сподели видео на Тимбърлейк, в което той изпълнява новите си две парчета Selfish и Sanctified в предаването Saturday Night Live и написа, че им е голям фен.

По-интересното обаче бе, че Бритни се извини за думите в биографията си, където написа, че е направила аборт по настояване на Тимбърлейк по време на връзката им. В книгата тя пише, че изпълнителят не е бил готов да стане баща и е сметнал, че двамата са твърде млади и твърде натоварени, за да бъдат родители. Така Спиърс прави аборт, наричайки преживяването едно от най-трудните в живота ми.

Всичко това накара феновете да си мечтаят за помирение между бившите гаджета, но такова явно скоро няма да видим. Малко след публикацията на Спиърс, Тимбърлейк имаше частен концерт навръх рождения си ден. Тогава той каза пред публиката, че иска да използва възможността и да не се извинява на никого. След това Джъстин започна песента си Cry Me a River, която мнозина смятат, че е написана именно за Бритни.

Отговорът на Спиърс не закъсня и тя отново използва профила си в Instagram, за да сподели своето мнение.

"Някой ми каза, че някой говори глупости за мен на улицата!!! Искаш ли да пренесем нещата в съда, или ще се прибереш вкъщи, за да плачеш на мама, както направи последния път? Не се извинявам!!!", написа тя, след което заключи профила си.

Отказът на Тимбърлейк да се извини на когото и да е идва няколко месеца, след като той сякаш отговори на нещата, които се написаха за него от страна на бившата му приятелка, пише tialoto.bg.