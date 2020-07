На косъм! Уилям и Хари направиха немислимото, шокът е пълен!

От Бъкингамския дворец издават, че мнозина не могат да повярват какво се случва с принцовете Уилям и Хари.

След като принц Хари се отказа от кралските си задължения, отношенията му с брат му Уилям охладняха. Според информацията в някои медии, двамата дори сериозно са се скарали.

Комуникацията между съпругите им също се е свела до минимум, твърдят запознати.

Според автора на книгата „Battle of Brothers: William and Harry – the Friendship and the Feuds“ преди година и половина между синовете на принцеса Даяна е зейнала огромна пропаст. Точно от тогава двамата са спрели да се разбират.

Напоследък обаче нещата между синовете на принцеса Даяна са се подобрили, съобщава Fox News.

Главният редактор на телевизионния канал „True Royalty TV“ Ник Булън смята, че братята са се сдобрили. Негови източници, близки до Уилям и Хари, твърдят, че принцовете редовно общуват помежду си и са започнали често да си звънят по Zoom.

„Мисля, че по време на карантината им се наложи да се замислят, както и много други семейства, над наистина важните неща. И, според мен, и двамата разбират, че отношенията им са изключително важни”, казва Булън.

„И както Уилям каза по-рано тази година, Хари винаги ще бъде негов брат”, добавя той.

Решението на Хари обидило много Уилям

Според информацията, с която Булън разполага, решението на Хари да напусне кралското семейство обидило страшно много Уилям.

„Той беше наистина много наранен, когато Хари реши да се откаже от кралските си задължения. Те бяха добри приятели, наистина много близки братя. Хари е един от малкото хора, към които Уилям наистина би могъл да се обърне”, добавя Булън.

На преговорите през януари в двореца в Сандрингам, където се решавала по-нататъшната съдба на Хари, херцогът на Кеймбридж заел твърда позиция. Той настоял брат му или да остане и да запази правомощията си в кралското семейство, или да напусне и да ги загуби напълно.

„Посланието до Хари беше:„ Влизаш или си навън. Ще продължим да бъдем братя, ще продължим да се обичаме, но по отношение на тази кралска роля, трябва да вземеш решение“.

Мисля, че за Уилям това беше една от най-трудните срещи, но това е заради това чувство на дълг“, казва още главният редактор на „True Royalty TV“.

Булън се надява отношенията между братята да продължат да се затоплят. По думите му Хари винаги е знаел, че Уилям един ден ще бъде крал.

„Дългът на Хари като принц е да подкрепя монарха. Той ще подкрепи Уилям. Сигурен съм в това”, посочва в заключение Ник Булън, пише jenata.blitz.bg.