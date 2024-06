На 11 юни 2024 ще навършат 25 години от първия концерт на легендарните Metallica в града под тепетата. Няма истински рокаджия в България, който не помни или не знае за това историческо събитие.

По този повод в Plovdiv Event Centerо на 14 юни организират невероятно шоу с участие на най-добрият трибют в света - сръбските Black Metalica. Феновете ще чуят на живо всичките хитове от първия албум на Metallica, в супер професионално изпълнение на балканските рокаджии.

Великолепни сръбски рок-музиканти се събраха и през 2016 година създадоха концертната програма Metallica трибют, изпълнена за първи път в Белград. Така се роди качествена рок-банда, която изпълнява хитовете на американските идоли и до днес. Удивително е не само сходството в музикалните техники, но и физическата прилика. Солистът на групата Стева Месарош например буквално е одрал кожата на Джеймс Хетфийлд. The Call Of Ktulu, No Leaf Clover, Nothing Else Matters, Master Of Puppets и Enter Sandman са само част от песните на Metallica, които ще чуят на живо по време на концерта в Пловдив.

Групата гастролира успешно вече осем години из цяла Европа, а през март спечели сърцата и овациите и на софийската публика в клуба Joy Station. Меломаните ще чуят на живо всички хитове от първия албум на Metallica в супер професионално изпълнение на сръбските музиканти: Стева Месарош - ритъм китара, Александър Драшкович - соло китара, Никола Ненин - бас китара, Деян Цветкович - барабани.