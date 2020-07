Рут Колева с песен срещу домашното насилие ВИДЕО

Рут Колева продължава с музикалната си активистка дейност. След като миналия месец певицата пусна сингъла "Candy Coded" в подкрепа на ЛГБТ обществото, сега изпълнителката представи втори нов сингъл, в който тя пее против домашното насилие.

Текстът на "On My Way" разказва за борбата на човек да събере силата да прекрати нездравословна връзка. Парчето е съпроводено от текстово видео, което визуализира хаоса в мислите на жертвите на домашно насилие. Част от приходите от сингъла ще бъдат дарени за благотворителност.

Последното й парче "Candy Coded" пожъна страхотен успех и дори спечели няколко приза от списание "Harper's BAZAAR", PRIDE.com и други.

От BBC нарекоха Рут Колева "най-доброто нещо, произлясло от Източна Европа напоследък".