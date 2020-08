Рут Колева проби в американското MTV

Родната соул певица Рут Колева и песента ѝ Candy Coated са част от официалната селекция на американското MTV, съобщи самата тя. За пръв път български изпълнител успява да влезе толкова ударно в уважавана медия през Океана и да постави във визитката си работа с американски продуценти.

Видеото на On My Way не показва стандартна история, а се разхожда по ръба на възприятията. В този проект Рут Колева работи изцяло с български екип, макар и от различни точки по целия свят. Клипът е създаден в Манчестър, музиката и текстът са писани в Лос Анджелис, миксът е произведен в Хонконг, а за самия запис екипът се връща в София.