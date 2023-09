Романтикът Майкъл Болтън потопи Античния в море от любов

Легендата Майкъл Болтън превърна Античния театър в най-романтичното място в галактиката. Певецът излезе на сцената в неделната вечер и напомни на всички, че някои хитове са вечни. Ако някой може да омагьоса публиката до такава степен, че да забрави света наоколо, то това е именно той.

Болтън се появи на сцената с бял изискан костюм и получи бурни аплодисменти още преди да е хванал микрофона. Той и великолепният му бенд бяха приготвили уникален сетлист, по който публиката полудя от любов.

От историческата сцена прозвучаха най-емблематичните хитове на певеца, умеещ да разтапя като восък женските сърца, в това число „How Am I Supposed to Live Without You“. “Взимам цялата ваша любов и я слагам на сигурно място в сърцето си, където ще я пазя завинаги“, обърна се Болтън към публиката, която бе изпълнила Античния до краен предел.

Той не скри, че Пловдив му допада и че се чувства отлично сред атмосферата на града под тепетата. Концертът на обичания изпълнител продължи малко повече от час, който бе достатъчен да донесе невиждан екстаз на верните фенове. След запомнящото се събитие Болтън излетя към Атина, където ще изнесе концерт. След това пък ще замине за Лисабон, за да разтопи още женски сърца.