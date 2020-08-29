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Рожден ден празнуват куп известни личности

  • 29.08.2020 | 06:45
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/rojden-den-praznuvat-kup-izvestni-lichnosti Marica.bg
  • Marica.bg
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Атанас Караиванов - журналист

Ирина Белчева - Мисис България Свят 2017

Д-р Пламен Димитров - председател на УС на Дружеството на психолозите в България

Осман Октай - бивш зам.-председател на ДПС

Стилиян Иванов - режисьор

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