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Рожден ден празнува любовното гуру Наталия Кобилкина   

  • 23.11.2020 | 06:30
  • 23.11.2020 | 06:31
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/rojden-den-praznuva-lyubovnoto-guru-nataliq-kobilkina Marica.bg
  • Marica.bg
  • 274 прегледа
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Наталия Кобилкина е известен семеен терапевт и сексолог, който учи хората на любов и позитивизъм. Това пожелаваме и на нея за рождения ѝ ден.

Днес празнуват още:

Кристиан Гьошев - адвокат 

Павел Тонев - бивш шеф на Агенция "Митници" 

Светла Оцетова - олимпийска шампионка по гребане    

Богдана Трифонова - журналист 

Иван Бандаловски - футболист

Николай Илиев - спортен журналист 

 

рожден ден празнуват Наталия Кобилкина Светла Оцетова
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