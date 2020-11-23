Рожден ден празнува любовното гуру Наталия Кобилкина
- 23.11.2020 | 06:30
- 23.11.2020 | 06:31
- Marica.bg
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Наталия Кобилкина е известен семеен терапевт и сексолог, който учи хората на любов и позитивизъм. Това пожелаваме и на нея за рождения ѝ ден.
Днес празнуват още:
Кристиан Гьошев - адвокат
Павел Тонев - бивш шеф на Агенция "Митници"
Светла Оцетова - олимпийска шампионка по гребане
Богдана Трифонова - журналист
Иван Бандаловски - футболист
Николай Илиев - спортен журналист
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