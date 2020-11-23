Рожден ден празнува любовното гуру Наталия Кобилкина   

Наталия Кобилкина е известен семеен терапевт и сексолог, който учи хората на любов и позитивизъм. Това пожелаваме и на нея за рождения ѝ ден.

Днес празнуват още:

Кристиан Гьошев - адвокат

Павел Тонев - бивш шеф на Агенция "Митници"

Светла Оцетова - олимпийска шампионка по гребане

Богдана Трифонова - журналист

Иван Бандаловски - футболист

Николай Илиев - спортен журналист