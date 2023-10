Роджър Уотърс напсува феновете си

На концерт в Лондон Роджър Уотърс казва на феновете си да се разкарат, като същевременно продължават да растат критиките към пропалестинската му позиция. Според съобщенията Роджър Уотърс е разгневил феновете на Пинк Флойд по време на неотдавнашно шоу в лондонския "Паладиум", пише Euronews.

Уотърс е трябвало да изпълни на живо премиерата на албума си Dark Side of the Moon Redux, но много от присъстващите са напуснали залата, преди да бъдат изпълнени каквито и да било песни.

80-годишният съосновател на "Пинк Флойд" очевидно е казал на публиката си "f**k off" по време на концерта на 8 октомври, което е накарало феновете да си тръгнат скоро след това.

Много от тях очакваха бившият басист на Флойд да изсвири новата си версия на "Тъмната страна на Луната" и вместо това бяха посрещнати с неочакван "сетлист", в който Уотърс четеше от все още непубликуваните си мемоари "Dark Side Of The Moon: Memoirs Of A Lanky Prick".

Той продължи да чете от лаптопа си, като запозна феновете с бележки за домашните си любимци, включително патица на име Доналд, за която говори в продължение на 20 минути. По време на това, което е трябвало да бъде концерт, Уотърс изпълнил само две песни.

Фенове в Reddit не се притесниха да споделят мнението си за изпълнението. Един от тях написа: "Не мисля, че беше обявено предварително, че 50 процента от шоуто ще бъде Роджър, който чете от лаптоп. Мисля, че беше напълно разумно да се предположи, че това ще бъде пълен концерт... Но мисля, че публиката имаше пълното право да бъде недоволна от първата половина на шоуто. Знам, че аз щях да бъда."

Друг забавно добавя: "Чудя се как ли щяха да реагират тези хора на шоуто на Анди Кауфман?"

В социалната мрежа X, предишен Twitter, друг фен каза: "Отидох да гледам римейк на концерта на Pink Floyd Dark Side of the Moon снощи в London Palladium с Роджър Уотърс и просто нямам думи да го опиша, и то не в положителен смисъл. Какъв егоцентричен нарцисист е той и като си помисля, че съм платил добри пари, за да го гледам. Взех си поука."