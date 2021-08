Робърт Редфорд на 85 г.

Малко са кинозвездите, които могат да се доближат до това да се сравнят с легендарния Робърт Редфорд.

Той изглежда е идеалната фантазия на жените: прическа на сърфист, снежнобяла усмивка и атлетична фигура. Но не само това. Той е и изключително талантлив, чувствителен и ангажиран, пише life.dir.bg.

Класическото кино е дало на света много вдъхновяващи актьори със статут на икони, но Редфорд, който днес навършва 85 години, заема съвсем специално място в тези класации.

Кариерата му на актьор, режисьор и еко защитник го превръща в холивудска легенда, а стилът му, както на екрана, така и извън него, сам по себе си е достоен за анализи, възхищение и аплодисменти.

Независимо дали в смокинг, в дънково яке или бяла фланелка - Редфорд е моден и естетически символ на красотата и хармоничните пропорции.

"Спортът е прекрасна метафора за живота. От всички спортове, които съм спортувал - ски, бейзбол, риболов, няма нещо по-впечатляващо от голфа, защото играеш срещу себе си и природата."

Робърт Редфорд е играл новоизлюпен богаташ, шпионин, мошеник, авантюрист, правил е неприлични предложения. Кариерата му е една от най-внушителните в Холивуд.

И на 85 години той още изглежда отлично и е едно от най-разпознаваемите лица в киното.

Роден е на 18-и август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Баща му е счетоводител. Корените му са английски, ирландски и шотландски. Когато губи стипендията си на бейзболист в университета на Колорадо заради пиянство, Робърт Редфорд пътува и работи из Америка, събира пари и заминава за Европа, където учи изкуства в Париж и Флоренция. След това се връща в САЩ и решава да стане театрален дизайнер в Ню Йорк. Записва се в Американската академия за драматични изкуства и се насочва към актьорството.

В интервю споделя, че не съжалява за нищо, което е направил през живота си, тъй като винаги е давал всичко от себе си. Освен това е известен с критиката си към новите технологии, които доминират в киното днес. Според него най-важното в един филм е сюжетът и начинът, по който е разказан, а не това с какво си го заснел и колко скъпа е техниката и ефектите, които ползваш.

През 1962-а година участва в театралната постановка "Боси в парка", но чак след филмирането ѝ след пет години става забележителна звезда.

Телевизионните и театрални роли му помагат за първите изяви в киното. Пробива си прави на 32 години с "Буч Касиди и Сънданс Кид". В него играе с Пол Нюман.

Партньорството им продължава в култовия филм "Ужилването" от 1973 г., който печели "Оскар". Тези продукции, заедно с "Каквито бяхме", го превръщат в звездата номер едно на бокс-офиса за следващите три години. Тогава снима "Великият Гетсби", "Трите дни на кондора", "Цялото президентско войнство".

Кой друг освен него би могъл да изиграе героя от едноименния роман на Франсис Скот Фицджералд, Гетсби? Партньорката му на екрана е Мия Фароу. Филмът на Франсис Форд Копола от 1974 г. има огромен успех.

През 1973 г. Робърт Редфорд работи отново със Сидни Полак в романтичния филм "Каквито бяхме". Там той си партнира с Барбра Стрейзънд, която изпълнява и станалата митична песен от филма "The way we were".

През 1980 г. Робърт Редфоорд основава института "Сънданс" за млади кинодейци. Ежегодният филмов фестивал, посветен на независимото кино, се превръща в един от най-влиятелните.

Режисьорският му дебют "Обикновени хора" (1980 г.) му носи награда "Оскар". Критиците и зрителите харесват режисьорските му изяви, но според някои те са само странично забавление на блестящ актьор, който има повече енергия. "Винаги поставям изкуството над политиката", казва той.

Други незабравими филми на Робърт Редфорд са "Далече от Африка", "Повелителят на конете", "Последната крепост", "Шпионски игри".

В 2002 г. Робърт Редфорд получава почетен "Оскар", а през 2017 г. - "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция за принос към световното кино.

Първата съпруга на Робърт Редфорд е Лола ван Вагенен, която напуска колежа, за да се омъжи за него през 1958 г. Те се развеждат през 1985 г. Имат четири деца, едното от които умира от синдрома на внезапната детска смърт.

Голямата му дъщеря Шона е художничка. Тя ражда първото внуче на актьора през 1991 г. Синът му Джеймс, който е сценарист и режисьор на документални филми, умира през 2020 г. Втората му дъщеря Ейми е актриса.

От 2009 г. Робърт Редфорд е женен за германската художничка Сибил Загарс, с която има връзка от 1996 г.