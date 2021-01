Вече са ясни участниците в новия сезон на "Като две капки вода", който ще стартира на 22 февруари. За първи път продуцентите обявиха накуп звездите, които цели три месеца ще забавляват зрителите със своите имитации на наши и чужди артисти.

Поли Генова е сред осемте участника и побърза да се похвали в социалните мрежи с ангажимента си по време на пандемия, но стана за смях с правописа си.

"И такаааааа, the show must go on! Много се кефя, че съм част от All Stars - новият, 9-ти сезон на “Като две капки вода” (#YourFaceSoundsFamiliar) и нямам търпение съвсем скоро отново да се превъплатя в различни образи", написа чаровната блондинка, но явно от вълнение и бързане допуска правописна грешка в думата „превъплътя“, където обърка буквата ъ с а.

Заедно с Поли на сцената на любимото шоу ще се качат още Софи Маринова, Рафи, Милица Гладнишка, Азис, Михаела Маринова, Фики Стораро и Къци Вапцаров. Оказа се, че това са най-култовите участници от всички сезони досега, които получават втори шанс да се докажат и извоюват победа в шоуто, пише show.blitz.bg.