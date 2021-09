Разкриха шокиращо убийство в "Анатомията на Грей"

Шокираща версия! Американският актьор Патрик Демпси се разделил с образа на доктор Дерек Шепърд в медицинския дълголетник „Анатомията на Грей“ след „проблеми с отдела по човешки ресурси“.

Това заяви журналистката Линет Райс в книгата си How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy („Как да спасиш живот: Вътрешната история на Анатомията на Грей“ - б.а.).

Томчето ще излезе на пазара на 21 септември, а в него авторката описва сцени от бекстейджа на сериала. По думите й, Демпси е „теторизирал сета“, заради което се наложило създателката на продукцията Шонда Раймс и шефовете в телевизията ABC да стигнат до споразумение как да защитят останалите актьори от него.

Според книгата, откъс от която е цитиран в The Hollywood Reporter, сценаристите на „Анатомията на Грей“ са работили по три варианта за 11-и сезон. Единият предвиждал Дерек да остане да работи във Вашингтон. Така актьорът щял да бъде отделен от останалите си колеги, като повече нямало да трябва да снима сцени и с Елън Помпео, която играе негова съпруга.

Друг вариант предвиждал д-р Шепърд да се завърне в Сиатъл и да се погрижи за връзката си с Мередит. Третата версия на сценария е и тази, която видяхме на малкия екран – Дерек в крайна сметка загуби живота си в катастрофа.

Към момента и Патрик Демпси, и Шонда Раймс не са коментирали публично тезата на Райс. Отношенията помежду им е възможно и вече да са по-топли, предвид, че актьорът се завърна за три епизода в предишния 17-и сезон на „Анатомията на Грей“. Тогава той се появяваше в съня на Мередит, докато тя бе в кома заради сблъсъка си с COVID-19.