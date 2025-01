Хейли и Джъстин се ожениха през 2018 година и посрещнаха първото си дете Джак Блус Бийбър през 2024 година

Джъстин Бийбър предизвика нови притеснения сред феновете си, след като спря да следва съпругата си Хейли Бийбър в Instagram само няколко седмици след като тя опроверга слуховете за проблеми в брака им.

Двойката, която през изминалата година посрещна първото си дете, бе обект на спекулации за раздяла в продължение на месеци. Потребители в социалните мрежи твърдят, че "нещата не вървят добре".

Сега, 30-годишният Джъстин, добави още масло към огъня, като прекрати следването на съпругата си. При търсене на акаунта на Хейли в списъка на следваните от Джъстин се появява съобщението "не са намерени потребители". Хейли все още следва съпруга си Джъстин.

Освен това певецът вече премахна тъста си, Стивън Болдуин, както и Ушър, бившия си мениджър Скутър Браун и най-добрия си приятел Райън Гуд.

Justin Bieber unfollows wife Hailey on Instagram weeks after she shut down rumors of marital trouble https://t.co/8jAf1Y2ioP pic.twitter.com/8uHRekvwiC