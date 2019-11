Мария Игнатова в шок! Бившият й заби нож в сърцето

Световноизвестният акробат Енчо Керязов е назначен за заместник-кмет на община Ямбол. Днес новоизбраният кмет Валентин Ревански представи екипа си.

Само двама са засега заместниците в община Ямбол. Енчо Керязов ще отговаря за културата образованието и спорта, уточни БНР.

„Имам не само здрави ръце, но и едно сърце, което страшно много обича града си“, каза той. Другият заместник-кмет е 41-годишният Михаил Керемедчиев, чиито ресори са строителство, сигурност и опазване на обществения ред.

„Насочихме на първо време към основните проблеми на града, които са улично осветление, чистота и инфраструктурата“, посочи Керемедчиев.

Що се отнася до финансовото състояние на общината след 12-годишното управление на кмета Георги Славов, секретарят Кольо Колев заяви, че е отлично в сравнение с други общини.

Предстои назначаването и на трети зам.-кмет, съобщи Валентин Ревански.

Припомняме, че Енчо Керязов бе забъркан от медиите в любовна афера с друга тв звезда - Мария Игнатова. Каквато и да е била истината, малко след това Керязов заяви, че Игнатова не е част от личния му живот и дори вече няма да бъде водеща на "Нощ на звездите“.

„He cъм cпaл c Mapия Игнaтoвa. He cмe били и гaджeтa. Hямaм идeя oтĸъдe тpъгнa тaзи измиcлицa. Πyблиĸyвaли ca eднa нaшa cнимĸa ĸaĸ cи гoвopим и ocтaнaлoтo ca глyпocти. Πoзнaвaмe ce c Mapия и имaмe caмo paбoтни взaимooтнoшeния“, тoвa cпoдeли c нeдopaзyмeниe бългapcĸият aĸpoбaт Eнчo Kepязoв след публикациите. Зa нeгo тoвa e пъpви cблъcъĸ c жълтитe мeдии y нac и нaмиpa лъжливитe пиcaния зa oбидни.