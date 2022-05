Красотата на Мария Игнатова е така ослепителна, че и новото гадже на бившия й оцени гледката. Най-новата фотосесия на водещата в Инстаграм е щедро разголена, а сред хилядите харесвания се нарежда и това от Анита Димитрова - настоящата любима на Димитър Рачков.

Игнатова позира в зелената си градина, станала фон на повечето й снимки в социалните мрежи. На предно място в кадрите са стегнатите бедра на водещата, които са резултат от потенето във фитнеса. "All I need is right here" ("Всичко, от което имам нужда, е тук"), написа бившата господарка на ефира и на сърцето на Рачков. Сега Игнатова се радва на прекрасната си градина в компанията на съпруга си Ивайло Цветков-Нойзи, а явно и на одобрението на Анита.