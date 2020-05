Ясни са първите трима финалисти в „Гласът на България“

Ето кои са първите финалисти в "Гласът на България". Бургазлийката Кристина, пловдивчанката Керана и варненецът Христо от отбора на Камелия се придвижиха със сигурна крачка към победата в музикалното шоу. Тримата бяха селектирани от попфолк звездата при първите нокаути, един от най-тежките етапи в шоуто, и се отправят към четвъртфиналите.

Облечена от глава до пети в черна кожа, Кристина се представи като истинска рок дива с парчето River. След изпълнението й Иван Лечев се обзаложи, че именно тя ще грабне победата в "Гласът на България". "Освен че пееш зверски, имаш и страхотна харизма", добави Графа.

Керана, която се очертава като най-голямата конкурентка на Кристина, също хвърли музикална бомба с ар ен' би класиката No Diggity и се метна като дива котка на сцената.

"Ти си изключително щуро момиче, но твоята лудост не ти пречи, напротив, помага ти", заяви Графа.

"Много ти е дал Господ! Горе главата и карай напред!", поощри пловдивчанката и Лечев.

Варненецът Христо, който освен с глас, се отличава и с атрактивен мустак, се хвърли в музикален флирт с Камелия и се приближи опасно близо до нея с парчето "How You Remind Me". След изпълнението му треньорите бяха категорични, че сцената е негов дом и той заслужава да продължи напред.