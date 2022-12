Пускат комикс за живота и кариерата на Марая Кери

Бурният живот и стремглавата кариера на певицата Марая Кери изграждат сюжета на нов комикс, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Американското издателство „Тайдъл Уейв Комикс“ добави певицата към своята поредица „Женска сила“, която поставя акцент върху живота и кариерата на успели жени.



На 22 страници в ярки цветове са описани детството и възходът на Кери към славата. Илюстрациите са дело на Пабло Мартинена.

Писателят Майкъл Фризъл каза в специално изявление, че се чувства горд като автор на текста към изданието: „Надявам се, че читателите ще научат нещо ново за нея."

В продажба ще бъдат пуснати три различни варианта на корицата – върху едната Марая Кери е изобразена като "Кралицата на Коледа". Нейният хит от 1994 г. "All I Want for Christmas Is You“ все още се радва на огромна популярност през празничния сезон четвърт век след премиерата си.