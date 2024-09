На най-висока цена беше продадена репродукция на оранжевия диван от кафенето

Артикули от снимачната площадка на "Приятели", сред които пуловер, носен от покойната звезда Матю Пери, бяха продадени на търг, отбелязващ три десетилетия от първото излъчване на хитовия американския ситком, предаде Пи Ей мидия/ДПА, цитиран от Дир.бг.

Търгът по случай 30-годишнината Friends: The One With The 30th Anniversary Auction включваше костюми, носени от главния актьорски състав и известни гост-звезди, мебели и реквизит от кафенето "Сентръл пърк", където групата често се събираше на екрана.

На най-висока цена беше продадена репродукция на оранжевия диван от кафенето, станал свидетел на много известни сцени. За артикула бяха платени 29 250 щатски долара. Сумата е близо 15 пъти по-висока от предварителната оценка, съобщиха организаторите на търга "Джулиънс окшънс".

Сред артикулите, надхвърлили оценката си, беше и пуловерът, носен от героя Чандлър Бинг (изигран от Матю Пери) в епизоди на "Приятели". Той беше продаден за 6500 щатски долара - повече от шест пъти над прогнозната му стойност.

Сред другите дрехи, предложени на търга, беше и розовият екип, носен от гостуваща звезда от Уинона Райдър, който смени собственика си срещу сумата от 2600 щатски долара.

За бялата риза, носена от Брус Уилис, бяха платени 3250 щатски долара.

Първоначално сериалът "Приятели" се излъчва от 22 септември 1994 г. до 6 май 2004 г., като продължава 10 сезона. Главните роли в него изпълняват Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шуимър.

Тридесет години след дебюта на сериала през 1994 г. хора от цял свят все още се влюбват в "Приятели", за което свидетелства и успехът на търга по случай 30-годишнината му, отбеляза Дейвид Гудман, главен изпълнителен директор на "Джулиънс окшънс".

Търгът беше организиран седмици преди годишнината от смъртта на Матю Пери, който почина от "острия ефект на кетамин" на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, отбелязва ДПА, цитиран от БТА.

Лекар и жена, наречена "Кралицата на кетамина", ще бъдат изправени на съвместен съдебен процес през март 2025 г. във връзка със смъртта на актьора. Двойката е сред петимата обвиняеми, за които се твърди, че са се възползвали от Матю Пери, след като той отново е изпаднал в зависимост миналата есен.