Принц Хари във филм заедно с Опра и куп звезди ВИДЕО

Принц Хари и Опра Уинфри са само част от звездите в документален сериал, посветен на психичното здраве. И принцът и световноизвестната водеща са лично ангажирани с каузата.

Поредицата, озаглавена "The Me You Can't See" разказва не само техните истории, но и тези на звезди от ранга на Лейди Гага и Глен Клоуз.

В трейлъра, който е с продължителност около 2 минути, се говори за емоционалната тежест предизвикана от трудностите, пред които са се изправяли героите на поредицата през годините.