Първият епизод на документалната поредица The Me You Can’t See на Apple TV+ за менталното здраве и всички проблеми, тайни и неразбиране, с които се сблъскват все още хората в съвременното ни общество, разбуни духовете.

Във филма Опра Уинфри интервюира редица известни личности, които споделят личния си опит. Сред тях са принц Хари, Лейди Гага и Глен Клоуз. Това, което принц Хари сподели в първия епизод, се счете за поредния удар по кралската фамилия.

„След смъртта на майка ми, злоупотребявах с алкохола и наркотиците. В Лондон изпитвах постоянна тревожност и някои конкретни неща ми напомняха за моменти от погребението, когато носеха ковчега й пред очите ми. А какво отговаряше баща ми на цялото това страдание? Той казваше на мен и Уилям, че и той самият е страдал много, а нас най-вероятно ни чака същата съдба. Но това няма никакъв смисъл?! Само защото ти си страдал, не означава, че и децата ти трябва да страдат.“, сподели Хари.