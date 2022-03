Принц Хари се появи на неочаквано място СНИМКА

37-годишният херцог на Съсекс се включи изненадващо на родео с бикове в щата Тексас. Принц Хари беше забелязан на родеото Stockyards Championship във Форт Уърт през уикенда, където наблюдаваше състезанията по езда на бикове.

"Къде беше принц Хари в събота вечер? Харесва ми!! Благодаря за посещението!!!" - гласеше надписът, публикуван от секретаря на Stockyards Championship Rodeo Синди Рийд в понеделник. Компанията на бившия ездач на бикове, станал треньор на Кори Мелтън - Melton Bull Co, също сподели снимката, като написа: "Принц Хари се мотаеше на родеото тази седмица".

"При нас идват много кралски особи от родеото, но това е първият принц, който виждам. Каза, че е щял да участва в ездата с бикове, но авиокомпанията е изгубила такелажната му чанта."

Въпреки че изглежда, че принц Хари е пътувал сам до голямото събитие, това не е първият път през последните седмици, когато той се отправя към емблематично американско преживяване. Изненадващото му посещение на родео идва малко след появата му както на него, така и на принцеса Юджини на Супербоул 2022 в Лос Анджелис миналия месец, където той посети и съблекалнята на Лос Анджелис Рамс след победата им срещу Синсинати Бенгалс, пише fakti.bg.

"Юджини винаги е била нещо повече от братовчедка на Хари. Те бяха и най-близките приятели", пишат Омид Скоуби и Каролин Дюран в книгата Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

"От всички внуци на кралицата Хари и Юджини имат една от най-естествените връзки. Подобно на Хари, Юджини е лоялна, честна и много забавна. Двамата са имали много вечери заедно в Лондон", допълват авторите.