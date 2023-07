Алма се престраши да покаже повече от тялото си в новото видео.

Красивата дъщеря на Саня Армутлиева, която напредва в музикалната си кариера, направи и сефтето с по-еротични кадри.



Те са част от най-новия й видеоклип Paralyzed, но са оставени за финала на проекта. Всъщност не очаквайте да видите гръд, бедра или нещо такова. Свалянето на дрехи се разпростира само до гол гръб, а останалото остава в рамките на фантазията на почитателите на певицата.





Paralyzed e второто парче от дебютната мини колекция на Алма, която тя представи през април с премиерата на едноименния ѝ сингъл Dark Side Of The Moon. По създаването на музиката и текста на Paralyzed певицата работи с Константин Бешков (KayBe) и с един от най-добрите автори на филмова музика - Jonathan Shanes, в резултат на което се ражда хипнотизираща и ексцентрична песен. „Paralyzed“ е стъпка към себеоткритието, грижата и вътрешния баланс, за който пея в EP-то ми Dark Side of the Moon. В песента разказвам за пътя към себе си и не леката задача да не позволя на света да влияе на емоционалното ми състояние и възприятието ми за мен самата. Процесът не е лесен. Често ни кара да се чувстваме парализирани, заклещени между миналото и бъдещето“, обяснява за проекта главната героиня, пише Хотнюз.

Визуализацията на Paralyzed e смела и нетрадиционна. По концепцията на видеото Алма си партнира с креативното дуо The Trackers, a по реализацията работи Иван Димитров (Торекса) и екипа на „Вирджиния Рекърдс“. Ето и самото видео...