Атрактивната Натали Трифонова дръпна спирачката на женствената си визия, поне засега. Синоптичката винаги се изявява в прекрасни рокли с добавка идеална прическа, силен грим и високи токчета. Този път обаче блондинката реши да смени амплоато си и се показа като герой от компютърна игра.

С вързано на кръста горнище, небрежна опашка и кърпа, преметната през устата й, Натали е друг човек, но също толкова привлекателен.

Много от феновете й познаха защо е облечена така - заради премиерата на сериал "Последните оцелели" (The Last of Us). Не липсват и закачки - че хубавицата се пази от грипа или ще тръгва на училище.