Безспорно газираните напитки са един от най-предпочитаните начини за утоляване на жаждата. Разнообразието от вкусове и опаковки ги правят предпочитани не само през летния сезон, превръщайки ги в неизменен спътник и част от ежедневието на всеки от нас. Те имат и социално значение - събират приятели и са в основата на приятни емоции и преживявания.

Газираните напитки са сред най-популярните и обичани, тъй като оставят сладък привкус и носят удоволствие за сетивата. В момента сме в един от най-активните периоди на консумация на разхладителните питиета, търсим прохлада и свежест в горещините и перфектният начин да си я доставим е чрез тях. Лятото все по-често посягаме към чаша газирана напитка, защото това е най-лесният, достъпен и бърз начин да се охладим.

Да потушим жаждата у дома, в офиса или навън с приятели вече не е никак трудно, съвременната индустрия предлага голямо разнообразие от напитки. Но високото плодово съдържание в тях е хитът в търсенето на този сезон, хората все повече се интересуват от здравословния си лайфстайл, а за да се задоволят и най-високите изисквания на потребителите, беше създадена колекция от три нови вкуса: Be Lemon и Be Orange, Be Cola с акцент върху здравословното съдържание и липсата на подсладители.

Щадящите производствени практики гарантират запазването на естествените съставки на плодовете, гаранция за уникалния вкус и качество на продуктите. Компанията производител „Нова Трейд“ се стреми да отговоря на нуждите на своите клиенти, като създава висококачествени напитки на добра цена чрез инвестиране в нововъведения и технологични подобрения.

Продуктовото портфолио съдържа премиум продукти с високо и постоянно качество и голяма гама от разнообразни вкусове, насочени към удовлетворяване на различни потребности. Заводът разполага с изключително съвременна производствена база и модерна лаборатория, което позволява да се извършва непрекъснат мониторинг и контрол върху суровините и материалите. В основата на развитието на компанията е иновативна бизнес стратегия, насочена към създаването на качествена продукция и откритата комуникация с потребителя.

Така любимият на всички поколения битер лимон стана част от портфолиото ни. Вкусът на горчив лимон е хит сред потребителите през лятото. Най-топлият сезон е пикът в консумацията на напитки с такъв аромат заради забавленията и партитата на открито и голямото разнообразие от коктейли с него. Свежият, леко тръпчив вкус на напитката се постига от комбинацията на хинин и истински лимонов сок, а най-добрият начин да се консумира е добре охладена. Мек, сладък, балансиран вкус със загатната горчивина в послевкуса.

Друг вкус, допълващ лятната свежест, е „Be Orange“ - богат цитрусов вкус, зареден с енергията на сок от сочен портокал, с отлична плодова сладост за горещите летни дни. Третата разхладителна и освежаваща напитка е премиум „Be Cola“ с интензивен и завладяващ вкус, без подсладители. Изберете вашия фаворит от серията и се насладете на натуралните съставки за здраве, тонус и свежо настроение. Не се колебайте да ги потърсите в магазинната мрежа в цялата страна.