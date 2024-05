Пребиха на улицата холивудска легенда

Холивудският актьор Стив Бушеми беше жестоко ударен на улицата в родния му град Ню Йорк и беше откаран в болница, пише New York Post.

66-годишният Бушеми се разхождал около Кипс, когато мъж се приближил и го ударил посред бял ден. Актьорът получил оток на лицето и лявото око и беше откаран за лечение в болница Белвю. Междувременно обезумелият му нападател избягал и все още се издирва, казаха от полицията.

„Стив Бушеми беше нападнат в центъра на Манхатън, друга жертва на случаен акт на насилие в града“, каза говорител на Бушеми в изявление за New York Post. „Той е добре и оценява добрите пожелания на всички, въпреки че е невероятно тъжно за всички, че това се е случило, докато се разхождат по улиците на Ню Йорк“, добави той.

